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В Японии установили роботов-волков из-за участившихся нападений медведей

В Японии установили роботов-волков из-за участившихся нападений медведей

Около 200 механизированных роботов-волков с красными светодиодными глазами и встроенными динамиками, издающими устрашающие звуки, были размещены по всей Японии для борьбы с участившимися случаями вторжения диких животных на частную собственность, особенно медведей.

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