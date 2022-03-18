Танкисты ВВО в Приморье в ходе тренировки уничтожили условного про-тивника на полигоне «Сергеевский»

Оказавшись в тылу, танкисты использовали элемент неожиданности и с ходу атаковали огневые позиции обороняющегося противника из штатного вооруже-ния танка Т-80.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- В главной базе Северного флота прошла акция в поддержку российских военнослужащих
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
Свежие комментарии