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Танкисты ВВО в Приморье в ходе тренировки уничтожили условного про-тивника на полигоне «Сергеевский»

Танкисты ВВО в Приморье в ходе тренировки уничтожили условного про-тивника на полигоне «Сергеевский»

Оказавшись в тылу, танкисты использовали элемент неожиданности и с ходу атаковали огневые позиции обороняющегося противника из штатного вооруже-ния танка Т-80.

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