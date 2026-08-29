В Одессе массово «прилетает» по стадионам — почему молчит пропаганда?

Павел Бадаев. Атаки на Одессу не прекращаются. Как участились именно дроновые, так и включилась ПВО.
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Надо перестать считать нужным оправдываться! Не мы начали охоту за людьми гражданскими не мы снаряды прячем по жилым кварталам! Это реалии момента и виноватых искать поздно!