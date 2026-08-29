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В Одессе массово «прилетает» по стадионам — почему молчит пропаганда?

В Одессе массово «прилетает» по стадионам — почему молчит пропаганда?

Павел Бадаев.   Атаки на Одессу не прекращаются. Как участились именно дроновые, так и включилась ПВО.

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vagas Karlito

Надо перестать считать нужным оправдываться! Не мы начали охоту за людьми гражданскими не мы   снаряды   прячем  по жилым кварталам! Это реалии момента и  виноватых искать поздно!