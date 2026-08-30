Вместо тяжелой теплозащиты — электромагнит: в Японии испытали «магнитный щит» для многоразовых космических кораблей

Японские физики изменили плазменный слой вокруг модели космического аппарата магнитным полем Исследователи Токийского университета создали экспериментальную установку для изучения магнитогидродинамического торможения космических аппаратов при входе в атмосферу.
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