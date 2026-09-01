Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 615 подписчиков

Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая

Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая

Ночные кошмары в Киеве уже крепко «пахнут Краматорском — дымом, страхом и безнадегой» — истерит Безуглая Это вам за WB, Ozon и НПЗ: Россия перешла к тотальному уничтожению последних украинских амбиций Массированные прилеты по столице бандерштата идут уже пятые сутки.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Ильинов
Юрий Ильинов

Сирены среди ночи: Эстония подняла истребители НАТО после появления дронов

Эстония подняла истребители НАТО после сообщений о дронах у государственной границы с Россией. При этом власти прибалтийских стран официально заявляют, что не предоставляют свою территорию для ударных дронов ВСУ.

Эстония подняла в воздух истребители НАТО после сообщений о беспилотниках вблизи государственной границы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахна.

Истребители поднялись с базы Эмари. По словам Цахны, БПЛА якобы неизвестного происхождения замечены в ночь на 1 сентября в нескольких районах Эстонии. После приближения беспилотников там включили сирены воздушной тревоги. В ответ на сообщения об угрозе были подняты в небо истребители НАТО.

Практически одновременно сообщения о возможных воздушных угрозах появились в Латвии.

В Усть-Луге произошёл пожар
В это же время Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о 52 сбитых аппаратах за время атаки. Повреждения зафиксировали в портовой зоне Усть-Луги. Там начался пожар. По предварительным данным, жертв среди населения не было. Обстановка в районе атаки находится под контролем экстренных служб.

Неоднократные случаи появления беспилотников «неизвестного происхождения» в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы фиксируются давно. Прибалтийские страны всегда заявляли, что не разрешали использовать свою территорию для атак ВСУ на российские объекты. Однако на деле получается иная картина.

 в Кремле заявили, что российские военные знают, из каких стран летят украинские беспилотники.

Профиль пользователя Юрий Ильинов
Юрий Ильинов

Паузы не будет: в Киеве и Одессе ракеты, дроны и бомбы добивали врага

После недельной обработки военной и промышленной инфраструктуры в Киеве и области реактивными беспилотниками «Герань-5» российские Вооруженные силы в ночь на 1 сентября нанесли один из самых мощных ракетных ударов на добивание. Одновременно под ударом оказались порты Одессы, куда впервые добрались российские планирующие бомбы.

В первом утреннем сообщении Минобороны РФ говорится о продолжении групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В частности, вечером, ударные беспилотники поразили складские помещения завода «Вест Гейт Логистик» в городе Киеве, где производилась сборка и хранились дроны большой и средней дальности самолетного типа.

А поздней ночью началась ракетная атака. О ее результатах Минобороны РФ, видимо, сообщит позже. ПВО Украины насчитала в комбинированном ночном ударе по Киеву и Киевской области 4 ракеты «Циркон»; 20 баллистических ракет «Искандер-М»; 8 крылатых ракет «Калибр». По данным СМИ, поражены ТЭЦ и несколько складов.

Кроме того, сообщают, что нанесен удар по железнодорожному депо «Укрзалізниці». По данным украинских СМИ, объект получил значительные разрушения, на территории зафиксированы возгорания. Депо использовалось для обеспечения военных перевозок и логистики ВСУ.

Ближе к утру нанесён комбинированный удар по целям в районе Одессы. По данным ресурса «Хроника Гераней», в окрестностях города применены25 «Гераней»; 7 планирующих авиабомб большой мощности; 13 барражирующих боеприпасов «Бандероль»; 1 авиационная ракета Х-31П.

По оценке экспертов, то, что первые планирующие бомбы впервые долетели до Одессы – это знаковое событие. Эти боеприпасы гораздо мощнее ракет. Серия ударов легла на территорию Одесского порта

После ударов возник пожар на стоянке фур с пусковыми установками, с которых запускали дроны для атак по России, а также пропал свет.

Одиночные и небольшие группы «Гераней» работали в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Ночные удары Вооруженных сил РФ подтверждают: никаких пауз в демилитаризации Украины не будет. Напротив, мощь наших ударов будет только возрастать. Подготовка к зиме на Украине идет полным ходом.