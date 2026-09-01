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Сирены среди ночи: Эстония подняла истребители НАТО после появления дронов
Эстония подняла истребители НАТО после сообщений о дронах у государственной границы с Россией. При этом власти прибалтийских стран официально заявляют, что не предоставляют свою территорию для ударных дронов ВСУ.
Эстония подняла в воздух истребители НАТО после сообщений о беспилотниках вблизи государственной границы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахна.
Истребители поднялись с базы Эмари. По словам Цахны, БПЛА якобы неизвестного происхождения замечены в ночь на 1 сентября в нескольких районах Эстонии. После приближения беспилотников там включили сирены воздушной тревоги. В ответ на сообщения об угрозе были подняты в небо истребители НАТО.
Практически одновременно сообщения о возможных воздушных угрозах появились в Латвии.
В Усть-Луге произошёл пожар
В это же время Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотников ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о 52 сбитых аппаратах за время атаки. Повреждения зафиксировали в портовой зоне Усть-Луги. Там начался пожар. По предварительным данным, жертв среди населения не было. Обстановка в районе атаки находится под контролем экстренных служб.
Неоднократные случаи появления беспилотников «неизвестного происхождения» в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы фиксируются давно. Прибалтийские страны всегда заявляли, что не разрешали использовать свою территорию для атак ВСУ на российские объекты. Однако на деле получается иная картина.
в Кремле заявили, что российские военные знают, из каких стран летят украинские беспилотники.
Паузы не будет: в Киеве и Одессе ракеты, дроны и бомбы добивали врага
После недельной обработки военной и промышленной инфраструктуры в Киеве и области реактивными беспилотниками «Герань-5» российские Вооруженные силы в ночь на 1 сентября нанесли один из самых мощных ракетных ударов на добивание. Одновременно под ударом оказались порты Одессы, куда впервые добрались российские планирующие бомбы.
В первом утреннем сообщении Минобороны РФ говорится о продолжении групповых ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В частности, вечером, ударные беспилотники поразили складские помещения завода «Вест Гейт Логистик» в городе Киеве, где производилась сборка и хранились дроны большой и средней дальности самолетного типа.
А поздней ночью началась ракетная атака. О ее результатах Минобороны РФ, видимо, сообщит позже. ПВО Украины насчитала в комбинированном ночном ударе по Киеву и Киевской области 4 ракеты «Циркон»; 20 баллистических ракет «Искандер-М»; 8 крылатых ракет «Калибр». По данным СМИ, поражены ТЭЦ и несколько складов.
Кроме того, сообщают, что нанесен удар по железнодорожному депо «Укрзалізниці». По данным украинских СМИ, объект получил значительные разрушения, на территории зафиксированы возгорания. Депо использовалось для обеспечения военных перевозок и логистики ВСУ.
Ближе к утру нанесён комбинированный удар по целям в районе Одессы. По данным ресурса «Хроника Гераней», в окрестностях города применены25 «Гераней»; 7 планирующих авиабомб большой мощности; 13 барражирующих боеприпасов «Бандероль»; 1 авиационная ракета Х-31П.
По оценке экспертов, то, что первые планирующие бомбы впервые долетели до Одессы – это знаковое событие. Эти боеприпасы гораздо мощнее ракет. Серия ударов легла на территорию Одесского порта
После ударов возник пожар на стоянке фур с пусковыми установками, с которых запускали дроны для атак по России, а также пропал свет.
Одиночные и небольшие группы «Гераней» работали в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.
Ночные удары Вооруженных сил РФ подтверждают: никаких пауз в демилитаризации Украины не будет. Напротив, мощь наших ударов будет только возрастать. Подготовка к зиме на Украине идет полным ходом.