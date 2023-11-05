6 морковных блюд, которые оценят даже скептически настроенные домочадцы

Среди овощей, которые незаслуженно обходят вниманием, стоит отметить морковку. Как часто у вас остается несколько штучек, которые попросту некуда деть? И если вы пока не собираетесь использовать её на суп или другие блюда – тогда ловите подборку рецептов, что можно сделать с морковкой, чтобы удивить домочадцев.