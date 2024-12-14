Губернатор штата Нью-Йорк: Таинственные БПЛА парализовали работу аэропорта

Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта Стюарт, заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.Ситуация с загадочными дронами неизвестного происхождения, которые пугают американцев уже несколько недель, "зашла слишком далеко".