Губернатор штата Нью-Йорк: Таинственные БПЛА парализовали работу аэропорта

Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта Стюарт, заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.Ситуация с загадочными дронами неизвестного происхождения, которые пугают американцев уже несколько недель, "зашла слишком далеко".
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