Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин прокомментировал крупное поражение от московского «Динамо» (0:3) на групповом этапе FONBET Кубка России, а также высказался о выступлении грозненцев в РПЛ.
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