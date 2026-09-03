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Пряхин — после разгрома от «Динамо»: «Уверен, что теперь «Ахмат» пойдет в гору»

Пряхин — после разгрома от «Динамо»: «Уверен, что теперь «Ахмат» пойдет в гору»

Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин прокомментировал крупное поражение от московского «Динамо» (0:3) на групповом этапе FONBET Кубка России, а также высказался о выступлении грозненцев в РПЛ.

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