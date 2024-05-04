Baldur's Gate 3 могла получить более сложную механику, связанную со смертью персон...

Baldur's Gate 3 могла получить более сложную механику, связанную со смертью персонажейВ игре погибшего персонажа можно воскресить, но во время разработки планировалось отправлять павшего героя в отдельное путешествие – План Фугу.
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