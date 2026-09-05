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Мировое обозрение

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ВС РФ поразили в Одесской области логистический центр и судно с военным грузои

ВС РФ поразили в Одесской области логистический центр и судно с военным грузои

Российские войска нанесли очередной массированный ночной удар по объектам в Одесской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в районе населенного пункта Дачное высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности был поражен логистический центр, где ВСУ складировали имущество военного назначения.

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