ВС РФ поразили в Одесской области логистический центр и судно с военным грузои

Российские войска нанесли очередной массированный ночной удар по объектам в Одесской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в районе населенного пункта Дачное высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности был поражен логистический центр, где ВСУ складировали имущество военного назначения.