«Вашингтон» в серии буллитов проиграл «Айлендерс», Кузнецов реализовал свою попытку

«Вашингтон» потерпел пятое поражение в последних шести матчах. В ночь на 30 марта в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».
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