Задержка в поставках: почему Евросоюз не выполнил обещание, данное Украине Елена ВайленкоЕвросоюз столкнулся с трудностями в выполнении обещаний по поставкам артиллерийских боеприпасов на Украину, сообщает Bloomberg.
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