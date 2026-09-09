Treasury Yields Surge After Bessent Disappoints Market With Small Buyback Size Ahead of today's highly anticipated Treasury buyback announcement - which put a number to the shocking Aug 19 news from the Treasury that the maximum size of $2 billion per longer-dated buyback operation would be "at least $4 billion" - we warned that no matter what was unveiled at 11am ET, the market would be disappointed.
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