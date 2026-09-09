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Treasury Yields Surge After Bessent Disappoints Market With Small Buyback Size

Treasury Yields Surge After Bessent Disappoints Market With Small Buyback Size

Treasury Yields Surge After Bessent Disappoints Market With Small Buyback Size Ahead of today's highly anticipated Treasury buyback announcement - which put a number to the shocking Aug 19 news from the Treasury that the maximum size of $2 billion per longer-dated buyback operation would be "at least $4 billion" - we warned that no matter what was unveiled at 11am ET, the market would be disappointed.

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