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Zero Hedge

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Mideast Chaos Sends Supertanker Rates Soaring To $800,000 A Day

Mideast Chaos Sends Supertanker Rates Soaring To $800,000 A Day

Mideast Chaos Sends Supertanker Rates Soaring To $800,000 A Day Supertanker rates on the Baltic Exchange's benchmark Middle East-to-China shipping route have surged to a staggering $800,000 a day.

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