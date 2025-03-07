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В Петербурге упали продажи новых автомобилей

В Петербурге упали продажи новых автомобилей

В Ленобласти — аналогичная тенденция. В Санкт-Петербурге количество зарегистрированных автомобилей в январе–феврале 2025 года составило 7431 штук, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в городе было зарегистрировано 8646 автомобилей.

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