В Петербурге упали продажи новых автомобилей

В Ленобласти — аналогичная тенденция. В Санкт-Петербурге количество зарегистрированных автомобилей в январе–феврале 2025 года составило 7431 штук, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в городе было зарегистрировано 8646 автомобилей.