«Портал в ад». Во Владивостоке машина провалилась под землю

В Telegram-канале svodka_25 появилась публикация с необычной аварией - автомобиль ушел под землю. Инцидент был зафиксирован в одном из дворов Владивостока, автолюбитель проигнорировал небольшую яму и жестко поплатился за это, сообщает PRIMPRESS.