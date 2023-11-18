«Портал в ад». Во Владивостоке машина провалилась под землю

В Telegram-канале svodka_25 появилась публикация с необычной аварией - автомобиль ушел под землю. Инцидент был зафиксирован в одном из дворов Владивостока, автолюбитель проигнорировал небольшую яму и жестко поплатился за это, сообщает PRIMPRESS.
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