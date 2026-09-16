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Регионы России

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Милан и Бенфика откроют сезон Лиги Европы УЕФА матчем 16 сентября

Милан и Бенфика откроют сезон Лиги Европы УЕФА матчем 16 сентября

В среду, 16 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 между командами «Милан» и «Бенфика».

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