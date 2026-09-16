Милан и Бенфика откроют сезон Лиги Европы УЕФА матчем 16 сентября

В среду, 16 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 между командами «Милан» и «Бенфика».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым