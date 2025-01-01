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«ПСЖ» предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю, «Ливерпуль» – на 2 года и 400 000 в неделю (Ромен Колле Годен)

По информации французского журналиста Ромена Колле Годена, парижский клуб хочет подписать вингера «Ливерпуля» летом.

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