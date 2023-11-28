ВСП приняла решение по апелляции кандидата на решение Комиссии пре-веттинга

Специальная коллегия ВСП, созданная для рассмотрения апелляций на решения Комиссии пре-веттинга, отклонила апелляцию, поданную кандидатом в члены Высшего совета магистратуры (ВСМ) из числа не судей Аной Типа.
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