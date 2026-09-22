Инфекционист Ермолаева развеяла миф о том, что холод вызывает ОРВИ

ОРВИ возникает не из-за холода, а из-за вирусов или бактерий. Переохлаждение ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям.
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