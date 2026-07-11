Politico: слова Хомейни показывают, что война Ирана и США возобновится сегодня За последние сутки прозвучали громкие заявления как с американской стороны, так и с ир.
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Politico: слова Хомейни показывают, что война Ирана и США возобновится сегодня За последние сутки прозвучали громкие заявления как с американской стороны, так и с ир.
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