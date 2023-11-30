Opel представил гибридную версию хэтчбека Corsa

Принадлежащая Stellantis немецкая марка Opel объявила о выходе гибридной модификации Opel Corsa. Популярный хэтчбек обзавелся 48-вольтовой гибридной системой с литий-ионным аккумулятором емкостью 432 Вт*ч, который автоматически подзаряжается при определенных условиях.
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