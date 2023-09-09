5 фактов о сахаре, которые производители продуктов питания пытаются скрыть

Об этом мы знаем с детства: много сладкого — нельзя. Наши предки не умели получать рафинированный сахар, и организм современного человека по-прежнему не имеет защиты от его разрушительного действия на всё, начиная от зубов и заканчивая щитовидкой.
Об этом мы знаем с детства: много сладкого — нельзя. Наши предки не умели получать рафинированный сахар, и организм современного человека по-прежнему не имеет защиты от его разрушительного действия на всё, начиная от зубов и заканчивая щитовидкой.
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