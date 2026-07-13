Врач Лавров: отбеливающие зубные пасты вредны при ежедневном использовании

Большинство людей годами покупают одну и ту же зубную пасту, ориентируясь на знакомый бренд. Другие, напротив, постоянно чистят зубы отбеливающими или лечебными составами, не подозревая о вреде для эмали.
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