Русские ракеты и дроны бьют по военным объектам инфраструктуры Полтавы третьи сутки. "Город-морг" не только активно теряет важные боевые подразделения буквально сотнями и тысячами, которые готовят натовские инструкторы, но и военную технику, на которую делали большие ставки.
Аэродром уничтожен с авиацией: Бомбардировка "города-морга" Полтавы третьи сутки. "Искандеры" бьют стаями: Вспыхнули штабы принятия решений
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Хорошие новости, но [по моему] надо больше применять на границе с Россией ФАБ-3000, ну что бы в конец дистобилизировать моральный дух ВСУ и прибывших туда наёмников. После массированного применения из 300-500 таких планирующих бомб фронт окончательно рухнет и войска ВСУ ускоренно побегут в сторону Киева и их ни приказами, ни заград отрядами уже остановить будет нельзя!
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Все должны знать,что нападая на Россию,умрут,а скорее всего сдохнут на русской земле! Россия рада только друзьям,а враг будет кормить червей!
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13 час.
vagas Karlito
Отличная работа по тылам! Хорошо начали и вовремя! Долго решали, но теперь вперед на всех парусах! Такая реальность быстро ставит на место мозги любому бандеровцу и быстро освобождает от ненужных иллюзий!
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13 час.
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