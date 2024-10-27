Аэродром уничтожен с авиацией: Бомбардировка "города-морга" Полтавы третьи сутки. "Искандеры" бьют стаями: Вспыхнули штабы принятия решений

ИМ

Ильдус Мамлеев

Хорошие новости, но [по моему] надо больше применять на границе с Россией ФАБ-3000, ну что бы в конец дистобилизировать моральный дух ВСУ и прибывших туда наёмников. После массированного применения из 300-500 таких планирующих бомб фронт окончательно рухнет и войска ВСУ ускоренно побегут в сторону Киева и их ни приказами, ни заград отрядами уже остановить будет нельзя!