Депутаты поздравили с наступающим Международным женским днем родственниц участников СВО

В преддверии Международного женского дня более двухсот матерей, жен, дочерей и сестер участников специальной военной операции из Ростовской области посмотрели в Ростовском государственном музыкальном театре водевиль «Ханума» на музыку Гии Канчели.
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