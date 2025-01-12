Паренёк из Туниса — неприятный тип, как и большая часть реддиторов — жалуется на младшую сестру, которая увечит себе мозг роботом.
Поколение ЖПТ
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Паренёк из Туниса — неприятный тип, как и большая часть реддиторов — жалуется на младшую сестру, которая увечит себе мозг роботом.
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