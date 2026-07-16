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Царьград

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Минобороны РФ: ВСУ отступили от Красного Лимана в Донбассе

Минобороны РФ: ВСУ отступили от Красного Лимана в Донбассе

Подразделения ВСУ отступили от Красного Лимана в ДНР. Замкомандира инженерно-саперного полка войск РФ Гагарин сообщил, что Красный Лиман и Северский Донец находятся под контролем России, тросовые переправы ежедневно минируются.

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