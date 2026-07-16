Минобороны РФ: ВСУ отступили от Красного Лимана в Донбассе

Подразделения ВСУ отступили от Красного Лимана в ДНР. Замкомандира инженерно-саперного полка войск РФ Гагарин сообщил, что Красный Лиман и Северский Донец находятся под контролем России, тросовые переправы ежедневно минируются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии