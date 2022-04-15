Личный состав, ветеранский корпус и общественники свердловского гарнизона МВД собрали гуманитарную помощь Донбассу

Личный состав свердловского гарнизона полиции совместно с ветеранским корпусом, а также с представителями Общественных советов при ГУ МВД области и территориальных ОВД приняли участие в благотворительной общероссийской акции по сбору для жителей города Макеевка Донецкой народной республики гуманитарной помощи общим весом порядка 10 тонн.
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