Швентек о целях: «Последние пару лет немного сбили меня с толку: я добилась гораздо большего, чем ожидала»

– У вас есть список турниров, которые вы хотите выиграть, помимо «Шлемов»? Вы их как-то ранжируете? Что для вас важнее всего, помимо «Шлемов» и конкретных турниров? – У меня нет такого списка, возможно, потому что в начале сезона я не думаю о титулах.
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