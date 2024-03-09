Швентек о целях: «Последние пару лет немного сбили меня с толку: я добилась гораздо большего, чем ожидала»

– У вас есть список турниров, которые вы хотите выиграть, помимо «Шлемов»? Вы их как-то ранжируете? Что для вас важнее всего, помимо «Шлемов» и конкретных турниров? – У меня нет такого списка, возможно, потому что в начале сезона я не думаю о титулах.