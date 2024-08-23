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Художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко госпитализировали из аэропорта Москвы

Художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко госпитализировали из аэропорта Москвы

Художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко госпитализировали из аэропорта МосквыХудожественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко накануне госпитализировали из московского аэропорта.

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