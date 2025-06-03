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Армянская Церковь ответила на критику Пашиняна

Армянская Церковь ответила на критику Пашиняна

Очередной кампанией против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) назвали критику с оскорбительными высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в первопрестольном Эчмиадзине, 2 июня говорится в заявлении ААЦ.

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