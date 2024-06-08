В мае солнечная активность достигла максимума за 15 лет. Астрономы сказали, когда ждать пика

Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в мае 2024 года индекс активности Солнца достиг максимального значения за два последних солнечных цикла — это 24-й цикл, продолжавшийся с 2008 по 2018 год, и текущий 25-й, начавшийся в 2019 году.