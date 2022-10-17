Военное обозрение

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Война становится более сложной. Как зима повлияет на ход боевых действий

Война становится более сложной. Как зима повлияет на ход боевых действий

Ну что же, на Украину прибывает очередной генерал, который вызывает ужас у союзников Киева. Тот самый генерал, о котором уже писали все мировые СМИ ещё в прошлом веке.

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