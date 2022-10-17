Война становится более сложной. Как зима повлияет на ход боевых действий

Ну что же, на Украину прибывает очередной генерал, который вызывает ужас у союзников Киева. Тот самый генерал, о котором уже писали все мировые СМИ ещё в прошлом веке.
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