Глава МВД наградил полицейских, которые спасли людей, рискуя жизнью

Полицейские в России отмечают профессиональный праздник. 10 ноября 1917 года в нашей стране указом народного комиссара внутренних дел создана милиция, именно эта дата стала днём сотрудника органов внутренних дел.
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