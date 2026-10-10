!!! (10.10.2026)

Сбербанк начал тестировать операции с криптовалютами — массовый запуск запланирован уже на декабрь. В пилотном формате проверяются инструменты для покупки, продажи, ввода и вывода криптовалют.
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