Добрый Мир
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Добрый Мир

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Над Песковым сгущаются тучи. Общение с Киркоровым не обошлось без последствий

Над Песковым сгущаются тучи. Общение с Киркоровым не обошлось без последствий

2 дня назад 16K прочитали Честно говоря, этот момент уже давно должен был произойти. Когда ты находишься рядом с президентом и выполняешь обязанности его пресс-секретаря, тебе неизбежно приписываются слова не только твоего собственного мнения, но и высказывания от лица главы государства.

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Комментарии
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Надежда Надежда
Говно не тонет. узбагойтесь граждане рассияне!😂
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18 час.
Юрий Кушнарев
когда уберут это наглое существо?
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16 час.
ГП
Галина Попандопуло
Как говорил мой муж - оно себя со своей дочкой ещё устроят нам показательные выступления!!!!
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