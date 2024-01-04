Над Песковым сгущаются тучи. Общение с Киркоровым не обошлось без последствий

2 дня назад 16K прочитали Честно говоря, этот момент уже давно должен был произойти. Когда ты находишься рядом с президентом и выполняешь обязанности его пресс-секретаря, тебе неизбежно приписываются слова не только твоего собственного мнения, но и высказывания от лица главы государства.