Изменение цвета, запаха, вкуса или прозрачности воды из-под крана может указывать на проблемы в системе водоснабжения или состоянии внутридомовых коммуникаций, рассказал руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС» Иван Хорошев.
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