ЖИВОЙ УГОЛОК
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ЖИВОЙ УГОЛОК

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    Лакомство- это, конечно, хорошо. Но есть и противоположная проблема: Как отучить собаку подбирать «лакомство»- или то...«Колбаса — власте...
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«Колбаса — властелин собачьих душ»

«Колбаса — властелин собачьих душ»

На самом деле всё не так. От того, что вы возьмёте в руки кусочек лакомства, поведение собаки не изменится.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Лакомство- это, конечно, хорошо. Но есть и противоположная проблема: Как отучить собаку подбирать «лакомство»- или то, что она считает лакомством, с земли? Прочитав умную книгу, я понял: Надо напихать внутрь куска что- нибудь противное и раскидать эти куски по территории. Для этого пришлось прибегнуть к помощи моего приятеля- чтобы на куске не остался мой запах. Он напихал в каждый кусок горчицы и рассовал эти куски по кустам. А потом мы с псом, как бы невзначай, вышли погулять. Пес, конечно, быстро унюхал что- то вкусное- и тут же сожрал кусок! Вместе с горчицей! Не поморщившись! Потом он деловито принялся обыскивать территорию. Он нашел ВСЕ подброшенные куски колбасы. И все их сожрал! А потом вопросительно на меня посмотрел. Игра ему понравилась! Он явно желал продолжения! Но горчица у нас уже кончилась...
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