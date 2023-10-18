Бирюков: в Москве в этом году отремонтировали около 14 тысяч подъездов

Специалистам удалось за этот год отремонтировать 14 тысяч подъездов в столице. В обязательный перечень работ вошли покраска входных групп, потолков и стен, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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