Хинштейн рассказал, что ранен житель Беловского района

Сегодня утром врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об этом на своих официальных страницах: - Вчера ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе.
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