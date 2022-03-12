Ростовцев о выборах главы СБР: «Я считаю, что Майгуров справляется хорошо. Думаю, альтернативы ему нет»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о выдвижении Алексея Нуждова в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

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