Как приход к власти Трампа повлияет на ход СВО и торговую войну США с Китаем

Неудачное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа стало тем самым «черным лебедем», что может изменить ход противостояния между Россией и блоком НАТО на Украине, а также между США и Китаем.
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