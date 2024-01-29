Новая «банда Турала»: МВД возбудило дело о хулиганстве после потасовок в Петербурге

Последняя потасовка произошла у ТРК «Галерея». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» после потасовок у торгово-развлекательного комплекса «Галерея» в Центральном районе.
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