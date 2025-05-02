На следующей неделе Россия отметит 80-летие Победы – одну из ключевых дат в национальной истории. Парад, визиты иностранных лидеров, гуманитарные инициативы и призыв к перемирию – 9 Мая становится не только памятным, но и политическим событием.
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