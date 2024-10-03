Собянин: Более 16 тыс. москвичей стали выпускниками «Школы бизнеса МБМ»

Начинающим предпринимателям преподают основы маркетинга и помогают разобраться в юридических и бухгалтерских вопросах За 7 лет существования «Школы бизнеса МБМ» её программу прошли более 16 000 начинающих предпринимателей Москвы.
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