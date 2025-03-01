Президент Финляндии назвал единственного победителя переговоров Трампа и Зеленского

Стубб назвал Путина единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского Президент России Владимир Путин стал единственным победителем переговоров между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским.
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