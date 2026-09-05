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Пятый канал

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Водитель насмерть сбил лося и погиб сам в Ленинградской области

Водитель насмерть сбил лося и погиб сам в Ленинградской области

Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области на 181-м километре автодороги Р-21 «Кола».  Водитель Kia Rio, 24-летний мужчина, насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося.

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