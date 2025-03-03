Bloomberg: Стармер и Макрон представят Трампу страны, готовые защищать Украину

В ближайшее время Великобритания и Франция представят президенту США Дональду Трампу группу стран, которые готовы обеспечить Киеву гарантии безопасности после установления мира, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
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