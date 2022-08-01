Власти Косова отложили введение запрета на сербские документы до 1 сентября

Накануне ситуация между Приштиной и Белградом обостриласьРуководство самопровозглашенной республики Косово после реакции мирового сообщества решило отложить введение запрета на сербские документы и автомобильные номера на месяц, до 1 сентября.
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