Daily Storm

536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Di
    Сучность хохла, все до себе.Пусть отдают долг...
  • Катя Иванова
    Ну хохлы в своём репертуаре, наглые и жадныеПусть отдают долг...
  • Кас
    ...и уйти в места не столь отдаленные и вообще пора подавать на них в розыск...и ждать нечего.Пусть отдают долг...

Власти Косова отложили введение запрета на сербские документы до 1 сентября

Власти Косова отложили введение запрета на сербские документы до 1 сентября

Накануне ситуация между Приштиной и Белградом обостриласьРуководство самопровозглашенной республики Косово после реакции мирового сообщества решило отложить введение запрета на сербские документы и автомобильные номера на месяц, до 1 сентября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх